Togo: le pouvoir réagit aux rumeurs

La présidence dément une mésentente au sommet de l'Etat à la suite de la persistance de commentaires dans les media après la démission mercredi du Premier ministre Gilbert Fossoun Houngbo.

Selon les services de communication de la présidence de la République et de la primature, aucune divergence de vue entre le Premier ministre et le Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé, n'est à l'origine de la démission de Gilbert Fossoun Houngbo et de son gouvernement.

Le communiqué conjoint émanant des deux structures du pouvoir précise que cette démission trouve son explication dans le souci de former un nouveau gouvernement composé de toutes les sensibilités politique du pays.

« L'objectif poursuivi est donc de permettre à ceux qui le souhaitent d'apporter leur contribution à la construction nationale, en prenant une part active à la préparation des prochaines échéances électorales dans un climat consensuel et apaisé », lit-on dans le communiqué présenté vendredi dans la soirée à la télévision nationale togolaise.

Mercredi dernier, Gilbert Fossoun Houngbo a remis sa démission et celle de son gouvernement, quelques heures seulement, après le conseil des ministres auquel il avait participé. Aucune raison n'a été officiellement annoncée.

Cette démission, sur fond de mobilisation de l'opposition regroupée sous la bannière du collectif "Sauvons le Togo", a surpris les Togolais et suscité beaucoup de commentaires dans les media.

Certains journaux ont lié cette démission à une mésentente au sommet de l'Etat, ce à quoi le pouvoir vient d'apporté un démenti, affirmant qu'il n'y pas de « divergence de vue » entre le désormais ancien premier ministre et le président de la République togolaise.

Un dilemme pour l'opposition

Elle place l'opposition face à ses responsabilités, estime le rédacteur-en-chef du Forum de la Semaine au Togo.

Si elle accepte, sa base lui reprochera de se compromettre avec le pouvoir.

D'un autre côté, si elle refuse de participer à un gouvernement de consensus, la communauté internationale dira qu'elle ne fait pas d'effort en vue de la réconciliation, analyse Dimas Dzikodo.

Nommé à la primature en septembre 2008, Gilbert Fossoun Houngbo, ancien Directeur du bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) vient de rendre le tablier à un moment où les Togolais se préparent à aller aux urnes pour élire de nouveaux députés dans le cadre de législatives qui devraient se tenir avant la fin de cette année.

Il s'était engagé à relancer l'économie, mais peu de progrès ont été enregistrés pour réduire la pauvreté selon ses critiques.

Le Togo est gouverné par la même famille depuis près d'un demi-siècle. Faure Gassingbé a succédé à son père Gassingbé Eyadema en 2005.