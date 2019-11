Le président Mohamud va-t-il relever les défis?

Image caption Une nouvelle ère s'ouvre pour la Somalie

Élu le lundi 10 septembre, le nouveau président somalien veut faire de son pays une nation viable, mais les défis sont énormes.

Une fois l'enthousiasme, et peut-être la surprise, rattachés à son élection au poste de président de la république passé, Hassan Sheikh Mohamoud pourrait vite être pardonné de son léger malaise sur ses chances à diriger la somalie.

Après tout, le pays s'est illustré au premier rang des Etats ingouvernables du monde sur les cinq dernières années.

Son arrivée relativement nouvelle sur la scène politique (il a créé le Parti pour la Paix et le Développement seulement en 2010), est à la fois un atout et une faiblesse.

Cela veut dire qu'il n'a pas de lien avec la spirale de la violence et la chaine de corruption constatées dans le pays.

Nombreux sont ceux qui le perçoivent comme étant un souffle nouveau pour toute la Somalie et non pas pour le seul champ politique complexe et à double facettes.

Cependant, son manque d'expérience en politique pourrait compliquer sa tâche surtout lorsqu’il s’agira de relever son défi le plus immédiat, celui du traitement qu’il doit réserver à des adversaires rusés et puissants qui ont perdu face à lui lors du scrutin.

Certains comme le président sortant Sharif Sheikh Ahmed et l'ancien président du parlement Sharif Hassan Sheikh Aden ont des pouvoirs qui reposent sur des bases solides et potentiellement violentes. Et ils ont beaucoup d'expériences dans le domaine de la manipulation politique.

Lors de son discours qui a suivi sa victoire, M.Mohamoud a demandé au peuple somalien de travailler main dans la main avec lui en vue de reconstruire la Somalie.

Le président Mohamoud semble bénéficier d'un important soutien populaire au sein de la grande masse, bien qu’il ait été élu non pas par celle-ci, mais par les membres du parlement.

Cela aurait un lien avec son rôle joué en Somalie en tant qu'universitaire et acteur de la société civile, comme l’atteste ce somalien dans une interview avec la BBC : “ il a passé son temps à enseigner les gens, il ne les tuait pas".

Image caption Entretenir l'espoir et vaincre les milices

Maintenir l'espoir

M. Mohamoud est arrivé au pouvoir à un moment où un optimisme relatif s’est emparé de la Somalie, du moins dans la capitale Mogadiscio, où les forces de l'Union africaine et les troupes somaliennes ont bouté la milice Al-Shabab, liée à Al-Qaïda, hors de la ville.

J'ai été frappé lors d'un récent voyage à Mogadiscio, non seulement par l'enthousiasme qui entoure les efforts de reconstruction, mais également l'espérance dans les esprits des gens, comme si la seule volonté suffisait pour faire revenir la paix et la stabilité dans leur pays.

Si le nouveau président parvient à maintenir cet état d'esprit et entrainer le peuple avec lui, il aura gagné en grande partie la grande bataille pour faire de la Somalie une nation viable.

Pour le moment M. Mohamoud n'est président que de nom. Il ne peut même pas se targuer de contrôler ne serait-ce que Mogadiscio, la capitale, sans le soutien militaire de plusieurs milliers de soldats des forces de l'Union africaine, et le soutien financier, humanitaire et autres apportés par les Nations Unies et d'autres puissances étrangères.

La Somalie est à présent divisée en une mosaïque de territoires instables. Certains sous le contrôle des forces étrangères, dont des troupes ougandaises, burundaises, kenyanes (sous la bannière de l'UA) et éthiopiennes, tandis que d'autres sont entre les mains de milices claniques, d'administrations régionales bien fonctionnels, des bandes de pirates et des groupes religieux.

Deux des défis les plus difficiles à relever pour M. Moahmoud sont la reprise des larges territoires du sud et du centre de la Somalie contrôlés par les Shebab, ainsi que la Somaliland, un territoire situé dans le nord-ouest du pays qui s'est autoproclamé état indépendant en 1991, et qui fonctionne pratiquement comme un pays à part entière.

Sous la nouvelle constitution, la Somalie va avoir un système de gouvernance fédéral, même le partage des prérogatives et les ressources entre le pouvoir central et les régions n'a pas encore été rendu public.

M.Mohamoud devrait donc jouer sur une politique délicate d'équilibre s'il veut satisfaire les puissants clans de la Somalie et les régions, mêmes les plus reculées.

Le monde des affaires

Un autre domaine à problème, c'est celui de l'implication de nombreuses puissances étrangères en Somalie.

Pendant plus de 20 ans, l'ONU, les Etats-Unis, l'Ethiopie et d'autres puissances étrangères se sont fortement investis dans la recherche de solution à ce qu'ils perçoivent comme étant le problème somalien, qui comprend la sécheresse, la famine, la piraterie, la violence, la corruption et l'extrémisme islamiste.

Certains de ces phénomènes ont eu un coût élevé en vies humaines et en souffrance pour le peuple somalien.

En l’occurrence, la piraterie et les activités des extrémistes liés à Al-Qaïda, ont menacé non seulement les voisins les plus proches de la Somalie, mais aussi le monde de façon plus large.

Certaines puissances étrangères vont, d'une manière ou d'une autre, penser que le nouveau président de la Somalie leur est acquis.

L'Onu, Les Etats-Unis, l'Union européenne, Les pays du golf, la Turquie et d'autres puissances encore ont investi des sommes colossales, consacré du temps et employé de la main d'œuvre en Somalie. Si bien qu'ils vont vouloir essayer de contrôler l'avenir politique et économique du pays.