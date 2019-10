La peur des femmes de Guiglo

Copyright de l’image AFP Image caption Des femmes de Guiglo, le 15 septembre 2012.

En Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de femmes ont manifesté ces derniers jours à Guiglo dans l'ouest du pays.

Elles demandent au gouvernement de prendre des mesures qu'il faut pour mettre un terme aux multiples agressions dont sont victimes les femmes qui se rendent aux champs.

Manta Joséphine, une des porte-parole des femmes de Guiglo, témoignage: “quand nous allons aux champs, ils viennent avec des armes, parfois ils violent les femmes. Ils arrivent à 3 ou 4, et toi tu es seule. Tu as peur. (...) On nous empêche d’aller aux champs. C’est grâce aux champs qu’on peut manger et mettre nos enfants à l'école”. (Témoignage recuilli par

Halima Djigo).