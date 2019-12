L'Afrique célèbre l'Aïd el Kébir

Image caption marché aux moutons temporaire à Kaduna au Nigéria, en perspective de l'aid el Kebir

Les musulmans africains célèbrent ce vendredi 26 octobre la fête de la Tabaski ou Aid El-Kébir. C'est la fête la plus importante de l'islam.

Elle commémore la soumission de Ibrahim à Dieu: il avait accepté de sacrifier son fils Ismaël pour obéir à Dieu mais celui-ci lui envoya ensuite un mouton pour remplacer l'enfant comme offrande.

D'où la fête du sacrifice, au cours de laquelle les familles musulmanes immolent un mouton, couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers la Mecque après la prière et le sermon de l'Aid.

La fête de l'Aïd El Adha (fête du sacrifice) a lieu le dixième jour du dernier mois du calendrier musulman.

Pour permettre aux fonctionnaires musulmans de s'acquitter de leur devoir religieux, en Guinée l'Etat a payé par anticipation le salaire d'octobre.

Au Sénégal, les fidèles ont pu surmonter la menace de pénurie de moutons par l'action concertée des éleveurs et des pouvoirs publics, une pénurie due à la crise au Nord du Mali.

Plus de 110 milles refugiés maliens en Mauritanie passeront le jour de la Tabaski dans des conditions difficiles, car ils n'ont pas reçu leur ration d'octobre. Ils sont victimes de problèmes de distribution alimentaire due selon le Programme alimentaire mondial à une rupture d'approvisionnement en riz.

Tabaski dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ou encore Aïd El Kabîr au Maghreb, cette fête est célébrée au moment où des milliers de fidèles africains sont rassemblés dans la ville sainte de la Mecque pour le Hadj.

Le pèlerinage qui consacre le cinquième et dernier pilier de l'Islam est le couronnement des obligations religieuses. Son programme est fait de plusieurs prières et rites parmi lesquels les sacrifices d'animaux, le grand bain sacré, le tour de la Kaaba, la station devant le mont Arafat et autres rakats.