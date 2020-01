Togo: les journalistes inquiets

Les journalistes privés au Togo demandent le retrait d'un nouveau projet de loi de régulation des médias.

Le gouvernement togolais a en effet décidé d'adopter de nouvelles dispositions pour permettre à l'organe de régulation des médias de prendre des sanctions disciplinaires en cas de manquement.

Le projet de modification de loi, baptisé projet de modification de la loi organique relative à la la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, a été déposé à l'Assemblée nationale pour adoption.

Les journalistes indépendants dénoncent une manière pour le pouvoir de réduire le champ de la liberté de presse dans le pays.

Ferdinand Ayité, président de “SOS Journaliste en danger” au Togo, une association de défense des journalistes au Togo, dénonce: “si la H.A.C. (Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication) au Togo était une institution assez indépendante, et que dans une certaine mesure on veut donner encore plus de poids à la H.A.C., ça ne gênerait personne. Mais une H.A.C. qui est complètement inféodée au pouvoir, qui cherche à réduire les journaux plus ou moins critiques au silence, augmenter son pouvoir, ça doit être une source d'inquiétude pour tout le monde”.

“Rien de grave”

Le ministre togolais de la communication, Dimon Oré, estime que les journalistes indépendants n’ont aucune raison de s'inquiéter.

“Il n’y a rien de grave. Nous ne touchons pas au code de la presse. C’est la loi organique qui est revue pour permettre à la H.A.C. de pouvoir prendre ses responsabilités”, a déclaré Dimon Oré.

“S’il faut parler de la nouveauté, c’est qu’aujourd’hui, la H.A.C. qui doit porter plainte contre X. Maintenant nous procédons à l’inverse. Si X n’est pas d’accord, il peut avoir recours à la justice pour faire annuler la décision de la H.A.C. C’est le rôle d’institution de régulation qu’est la H.A.C. qui est ici privilégié. Il n’y a pas de problème par rapport à la liberté de la presse dans notre pays”, ajoute le ministre togolais de la communication.

La possibilité donnée à la Haute autoritée de l’audiovisuel et de la communication de prendre des sanctions disciplinaires est dénoncée par les journalistes privés, qui exigent le retrait du projet de loi.