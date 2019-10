Djotodia veut une presse ''libre''

Image caption Plusieurs journalistes centrafricains seraient dans la clandestinité

A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée vendredi, le dirigeant centrafricain, Michel Djotodia a rencontré les professionnels des medias. Il s'est engagé, à cette occasion, à défendre la liberté de la presse soulignant qu'aucun journaliste ne serait inquiété pour ses propos ou ses opinions durant son mandat.

''Aucun journaliste dans l'exercice de ses fonctions ne sera mis sous les verrous, ni inquiété pour avoir exprimé tel ou tel propos, telle ou telle opinion", a-t-il déclaré.

Le Chef de l'Etat a précisé qu'il s'agissait là d'un engagement que son pouvoir prenait et qu'il tenait à faire respecter.

Selon lui, l'Etat veillera à la sécurité des acteurs de la presse et créera les conditions d'un environnement sûr et favorable, qui permettront aux journalistes de faire leur travail de manière indépendante et en toute quiétude.

Il a toutefois demandé aux journalistes de faire preuve de plus de responsabilité en soutenant notamment les actions du gouvernement à travers des émissions visant à ramener la paix et à favoriser la reconstruction du pays.

Dans la foulée, Il a promis un soutien à la presse privée dès que les conditions financières du pays le permettront.

En début de semaine, les journalistes centrafricains avaient observé une journée "sans médias".

Ils entendaient ainsi protester contre les nombreux abus perpétrés par des membres présumés de la Seleka à l'encontre des médias.

'' Les journalistes reçoivent au quotidien des menaces venant de la part des certaines personnes qui sont parfois des autorités de ce pays. Certains journalistes se voient obligés de vivre dans la clandestinité '', avait notamment déclaré le président de l'Union des Journalistes Centrafricains.

Selon l'Institut Panos, depuis la prise du pouvoir par les ex rebelles, le dimanche 24 mars, la quasi-totalité de médias centrafricains ont été victimes d' actes de pillage, de vandalisme et certains journalistes ont été menacés par des hommes en armes.