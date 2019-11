Le général Sisi en appelle à la rue

Image caption Le Général Sisi demande à la rue de lui donner un mandat de faire face à la violence

Le chef d'état-major des armées en Egypte, le Général Abdel Fatah al-Sisi, a exhorté ses compatriotes à manifester pour donner un mandat à l'armée afin qu'elle confronte la "violence" et le "terrorisme".

Abdel Fattah al-Sisi a précisé que son appel ne doit pas être interpreté comme une exhortation au chaos, soutenant que la réconciliation nationale lui tient à coeur.

Les partisans du président déchu Mohammed Morsi manifestent contre l'armée qui est intervenue le 3 juillet dernier pour écarter le chef de l'Etat démocratiquement élu.

Les Frères Musulmans ont balayé du revers de la main l'appel du général qui ne serait pour eux qu'une "menace".

Essam El-Erian, président adjoint de l'aile politique de la Fraternité, le Parti de la Liberté et de la Justice, a déclaré :

"Votre menace n'arrêtera pas l'élan des millions de personnes qui continueront à se rassembler."

Il a qualifié le Général Sisi "de putschiste qui tue femmes, enfants et ceux qui s'acquittent de leur prière."

Armée unie

Dans un discours lors d'une cérémonie de sortie d'école d'une promotion militaire, discours diffusé à la télévision, le Général Sisi a déclaré :

"J'exhorte le peuple à descendre dans la rue le vendredi pour manifester leur volonté et pour me donner à moi, à l'armée et à la police, un mandat pour confronter la violence et le terrorisme."

Le Général Sisi, qui est aussi le Ministre de la défense dans le nouveau gouvernement, a rejeté les rumeurs qui font état de divisions dans les rangs de l'armée.

"Je jure par Dieu que l'armée est unie," a dit solennellement le Général Sisi.

Faisant allusion à l'intervention de l'armée pour écarter Mohammed Morsi, le Général Sisi se défend :

"J'ai exhorté l'ancien président à être le président de tous les Egyptiens."

Et, revenant sur la présidentielle de 2012 remportée par Mohammed Morsi, il indique avoir recommandé aux Islamistes de s'abstenir de présenter un candidat à la présidentielle, regrettant que son conseil ait été ignoré.