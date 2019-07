Image caption Ibrahim Boubacar Kéita, à son arrivée à son QG de campagne à Bamako, le 4 août 2013

Soumaïla Cissé a félicité son rival, Ibrahim Boubacar Keïta, reconnaissant ainsi sa défaite au 2ième tour de la présidentielle.

Le candidat de l'Union pour la république et la démocratie (URD) a annoncé lundi soir avoir été chez son rival Ibrahim Boubacar Kéita, en compagnie de son épouse, "pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour le Mali", reconnaissant ainsi sa défaite avant la proclamation officielle des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de dimanche.

Des estimations non officielles, établies plus tôt lundi, avaient donné Ibrahim Boubacar Keïta largement en tête face à son rival du second tour. Mais Gouagnon Coulibaly, directeur de campagne de Soumaïla Cissé, avait dénoncé des "fraudes massives" et accusé les autorités de transition d'être "partisanes".

A l'issue du premier tour, IBK avait obtenu 39,79% des voix, contre 19,70% à son adversaire et partait largement favori au second tour, après avoir réussi à courtiser 22 des 25 candidats éliminés.