Visite de Fabius en Centrafrique

Image caption Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, Kristalina Georgieva, commissaire européen et Léonie Mbazoua, ministre centrafricain des A.E, au palais épiscopal pour rencontrer des responsables religieux.

Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est arrivé dimanche en Centrafrique, accompagné par la commissaire européenne à l'aide humanitaire, Kristalina Georgieva.

La visite a pour but d'attirer l'attention de la communauté internationale sur une crise largement occultée par l'intervention au Mali pour stopper l'avance de rebelles islamistes vers Bamako en janvier 2013.

"En un mot, la situation est désespérée. La particularité, c'est que la population entière est impactée par le conflit", a déclaré dimanche la commissaire.

Selon Mme Georgieva, "il faut faire de l'humanitaire mais aussi restaurer l'Etat, car sans Etat, les seigneurs de guerre vont gagner".

Dans ce dossier Paris est en première ligne compte tenu des liens historiques avec son ex-colonie et de sa présence militaire sur place, mais désireux d'impliquer l'Afrique et l'ONU pour tenter de régler une situation explosive.

Il y a urgence, avait déclaré le président François Hollande en septembre à New York, soulignant le risque de "somalisation" de la RCA, lors de l'Assemblée générale des Nations unies.

La République centrafricaine s'est enfoncée dans la violence et le chaos depuis la chute en mars du président François Bozizé, renversé par une coalition de rebelles, la Séléka, aujourd'hui officiellement dissoute.

Le pays est livré à des chefs de bande et des mercenaires étrangers et les violences menacent de prendre un tour religieux entre chrétiens, qui constituent la majorité de la population de 5 millions d'habitants, et musulmans.

Des affrontements entre des combattants de la Séléka et des paysans exaspérés par les exactions des ex-rebelles ont encore fait des dizaines de mort en début de semaine dans le nord-ouest du pays.

"La Centrafrique c'est un petit pays mais qui cumule toutes les difficultés et tous les malheurs", déclarait récemment M. Fabius, rappelant les exactions, viols, meurtres, les 400.000 déplacés et le tiers de la population ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence.

La déliquescence de l'Etat a créé un appel d'air qu'ont saisi des mercenaires tchadiens et soudanais, ainsi que la rébellion ougandaise (Armée de résistance du Seigneur) sans compter l'arrivée probable de jihadistes chassés du Mali ou d'éléments de la secte nigériane Boko Haram.

Mobiliser la communauté internationale

Lors de la visite de quelques heures à Bangui dimanche, Laurent Fabius devait rencontrer le président Michel Djotodia, ancien chef de la Séléka qui tente désormais de prendre ses distances avec ses compagnons d'armes, et le Premier ministre Nicolas Tiangaye.

Il compte insister sur la nécessité de respecter la feuille de route qui prévoit une transition de 18 mois.

Il aura aussi des entretiens avec les représentants de la communauté française --il reste moins de 600 Français à Bangui--, verra les militaires français --400 hommes basés à l'aéroport-- ainsi que les représentants de la Misca la force africaine déployée en Centrafrique, qui doit compter à terme 3.600 hommes mais dont seuls 2.000 sont déployés sur le terrain jusqu'à présent.

Cette visite intervient trois jours après le vote à l'ONU d'une résolution initiée par la France, qui ouvre la porte à l'envoi de Casques Bleus en Centrafrique d'ici plusieurs mois.

Paris n'exclut pas d'augmenter à l'avenir le nombre de ses soldats, jusqu'à 700 hommes, mais "en appui" d'une force ayant un mandat clair et robuste, selon une source diplomatique.

"La RCA est sur le radar, c'est déjà ça. Mais pour le moment ni la France ni les Africains de la Misca n'ont vraiment l'envie d'aller faire le coup de feu, et le gouvernement de Djotodia flotte.

"Or tant que la situation sécuritaire n'est pas réglée, il n'y a rien qu'on puisse faire", estime Thierry Vircoulon, de l'International Crisis Group.