L'Afrique du Sud et le monde en deuil

Les Sud-Africains offrent à leur héros un dernier hommage. Dans le monde entier, des décideurs politiques, célébrités et membres du public honorent également l'ancien militant anti-apartheid.

Des manifestations d'hommage ont lieu dans toute l'Afrique du Sud, avec des scènes de tristesse mais aussi de célébration, de danses et des chants.

Ils sont par exemple nombreux à danser et à chanter devant l’ancienne maison de Nelson Mandela, dans le township de Soweto.

L'ancien président sera inhumé lors de funérailles nationales, le 15 décembre, a annoncé le président sud-africain Jacob Zuma.

Mandela aura passé 27 années de sa vie en prison, avant de devenir le premier président noir de l’histoire de l'Afrique du Sud, en 1994.

Son gouvernement avait remplacé le régime raciste de l’apartheid.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Jacob Zuma a dévoilé les événements d'hommage à venir.

Dimanche sera un jour de prières et de réflexion avec des services religieux.

Mardi, une cérémonie de deuil national se tiendra dans un stade de Soweto d'une capacité de 95 000 places.

Image caption Des Sud-Africains se réunissent devant la maison de Nelson Mandela.

Le corps de Mandela sera ensuite exposé publiquement de mercredi à vendredi dans la capitale, Pretoria.

Les funérailles se tiendront au village de Qunu dans le Cap Oriental, où Nelson Mandela a grandit.

“Nous remercions sincèrement tous les Sud-Africains pour la dignité dont ils ont fait preuve » dans le deuil et pour « leur réponse à la perte monumentale de cette icône internationale, symbole de réconciliation, unité, amour, droits humains et justice dans notre pays et dans le monde » a déclaré Jacob Zuma.

S’exprimant de Cape Town, l’Archevêque Desmond Tutu, Prix Nobel de la Paix, a décrit son ami de longue date comme « un cadeau fantastique » à l’Afrique du Sud. « Il nous a enseigné des leçons pratiques sur le pardon, la compassion et la réconciliation ».

Image caption Une mère console son fils alors qu'ils rendent un dernier hommage à Nelson Mandela, devant la maison du héros de l'apartheid.

L'archevêque et héros de la lutte contre l'apartheid a également parlé des faiblesses de Mandela, citant “son inébranlable loyauté à son organisation et à certains de ses collègues qui, au final, l’ont laissé tomber ».

Dès l’annonce de sa mort, de petits groupes se sont formés dans la rue Vilakazi, à Soweto, où Mandela vécut dans les années 1940 et 1950.

Des foules se sont également réunies à l’extérieur de la dernière maison de Mandela, dans la banlieue de Houghton, au nord de Johannesbourg, où il est décédé.

C'est ici que le président Jacob Zuma s’est rendu, en début d’après-midi, pour présenter ses respects à la famille de Nelson Mandela.

Dans le monde entier, des décideurs politiques, célébrités et membres du public lui ont rendu hommage.

Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments gouvernementaux de Washington, Paris et dans toute l’Afrique du Sud.

Image caption Ils sont nombreux à chanter et danser pour célébrer la vie de leur héros.

Le Parlement sud-africain à Prétoria doit tenir une session spéciale de réflexion sur la vie de Mandela et l’héritage qu’il laisse derrière lui.

Selon le correspondant de la BBC à Johannesbourg, les funérailles de Nelson Mandela seront les plus grandioses jamais organisées en Afrique du Sud, auxquelles se déplaceront les plus grands leaders et admirateur de l’ancien président.

Le défi logistique sera énorme, notamment à cause de l’éloignement de Qunu, le village où Mandela à grandi.