Chasse à l’homme en Tanzanie

La police tanzanienne recherche un homme ayant assassiné au moins 8 personnes en quelques nuits dans la région de Mara, au nord du pays.

Les assassinats ont débuté dans la nuit de samedi.

Dans la majorité des cas, le meurtrier aurait demandé à ses victimes leur téléphone portable et leur argent, selon le journal tanzanien The Citizen.

Avec cette affaire de meurtres en série, la peur est omniprésente dans le district de Tarime, toujours selon le journal.

Selon Habari Leo, autre titre de presse tanzanien, l’homme aurait attaqué ses victimes, rencontrées dans la rue, au hasard.

Depuis le début de cette affaire, de nombreux commerçants ouvrent tardivement et ferment plus tôt que d'ordinaire, de peur d’être victimes du tueur en série, et Tarime ressemble à une ville fantôme, selon The Citizen.

Le commandant de police de la ville Justus Kamugisha a expliqué à la BBC que la chasse à l’homme continuait toujours, cinq jours après la première attaque.

Des enquêteurs de la capitale Dar es Salaam sont arrivés dans la ville pour faire avancer les recherches, selon le commandant.

“Nous ne nous reposerons pas tant que cet homme ne sera pas entre nos mains et tant qu’il ne sera pas présenté à la justice”, a expliqué Kamugisha au Citizen.

Selon Salim Kikeke, journaliste du service télévisé en Swahili de la BBC, le port illégal d’armes est fréquent dans la région de Mara, qui borde le Lac Victoria et le Kenya, où les vols de bétails sont nombreux.