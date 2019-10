Togo : des tests ADN sur les ivoires

Copyright de l’image Reuters Image caption Le Togo va désormais pratiquer des tests ADN sur les ivoires saisies

Le Togo, plaque tournante africaine du trafic d'ivoire, va pratiquer désormais des tests ADN sur les défenses saisies, selon Interpol.

Il y a deux ans, plusieurs pays asiatiques ont alerté le Togo sur les saisies des stocks d'ivoire en provenance de Lomé. Les autorités togolaises ont depuis effectué plusieurs saisies très importantes.

Environ 4,5 tonnes d'ivoire ont été confisquées entre août 2013 et janvier 2014 et 18 personnes ont été arrêtées, selon le ministre de la Sécurité et de la protection civile, le colonel Yark Damehame. Les plus grosses saisies ont été réalisées les 23 et 29 janvier au port de Lomé, où la police a découvert 3,8 tonnes d'ivoire dans des conteneurs en partance pour le Vietnam, a-t-il précisé.

Les autorités togolaises vont avoir recours à une nouvelle méthode pour tenter de démanteler les réseaux de braconniers : des tests ADN sur les défenses. "Les premiers tests ADN ont été effectués du 27 février au 8 mars sur un échantillon de 200 défenses des stocks saisis en 2013 et en 2014, par une équipe locale de spécialistes, appuyée par des experts venus du siège d'Interpol", a expliqué à l'Agence france presse le commissaire de police Charles Minpame Bolenga, qui dirige le bureau d'Interpol à Lomé.

Selon M. Bolenga, les résultats doivent permettre à la police togolaise de connaître l'origine de ces défenses ainsi que l'âge des éléphants tués. Et les premiers ont révélé que le stock d'ivoire saisi en 2013 "provient de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Liberia et des pays d'Afrique centrale. La plupart des éléphants tués étaient très jeunes", a déclaré M.Bolenga.