La gestuelle des chimpanzés décodée

Copyright de l’image C.Hobaiter Image caption Le Dr Catherine Hobaiter de l'université de St Andrews décrypt la gestuelle des chimpanzés

Une équipe de chercheurs a déclaré être parvenue à décrypter le répertoire gestuel que les chimpanzés en liberté utilisent pour communiquer.

D'après eux, les primates disposent d'un vocabulaire composé de 66 gestes dont 19 seraient utilisés pour communiquer entre eux.

Plus de 5 000 situations d'échanges ont pu être observées et filmées "in situ" lors de cette étude réalisée en Ouganda et publiée dans le journal scientifique britannique Current Biology.

Le Dr Catherine Hobaiter, qui a dirigé cette recherche, a expliqué qu'en dehors de l'homme, aucune autre espèce animale ne communiquait de cette façon.

"Seuls les humains et les chimpanzés ont un système de communication qui leur permet d'envoyer délibérément un message à une autre personne", a-t-elle expliqué.