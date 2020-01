Soupçonnés de crimes de guerre en RCA

Copyright de l’image AFP Image caption Le départ de Michel Djotodia du pouvoir n'a pas atténué les violences en Centrrafrique

Après une longue enquête, Amnesty International a pu identifier les responsables présumés de crimes et d'atrocités commises en République Centrafricaine (RCA) depuis 2013.

Intitulé "République Centrafricaine : Il est temps de rendre des comptes", ce rapport cite les noms de plusieurs dirigeants de groupes rebelles et de milices, ainsi que les anciens présidents François

Bozizé et Michel Djotodia pour leurs responsabilités dans les violences.

Le conflit centrafricain remonte à mars 2013 lorsque la milice Séléka de l'ancien président Djotodia, constituée en grande partie de musulmans, a renversé le régime de François Bozizé, essentiellement constitué de chrétiens.

Depuis, le pays a été le théâtre d'un conflit sanglant à motifs ethnico-religieux.

Des milliers d'innocents ont été tués et près d'un quart de ses 4,6 millions d'habitants ont été forcés de quitter leur foyer, nombreux trouvant refuge dans les pays voisins.

Selon le rapport, les auteurs des attaques menées en République Centrafricaine agissent généralement à visage découvert et sans témoigner aucune crainte d'éventuelles sanctions.

Selon Christian Mukosa, chercheur chez Amnesty international sur la RCA, "ceux qui sont responsables de cette violence meurtrière et qui abandonnent des centaines d'innocents dans ces conditions ne doivent pas échapper à la justice".

En janvier dernier, Michel Djotodia a démissionné de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC). Mais son départ du pouvoir n'a pas atténué les violences. Il a refusé de répondre à ces allégations.

Le rapport d'Amnesty International dévoile au moins 20 noms, ainsi que leurs rôles et éventuelles responsabilités pénales, notamment les milices anti-Balaka et Séléka et leurs alliés soupçonnés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.