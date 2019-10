Les Sud-Africains vivent plus longtemps

Copyright de l’image Image caption Les Sud-Africains vivent en moyenne neuf ans de plus qu'il y a dix ans et cela notamment en raison des traitements efficaces contre le sida

C’est une bonne nouvelle pour les Sud-Africains : l’espérance de vie en Afrique du Sud est en nette augmentation.

Les Sud-Africains vivent en moyenne neuf ans de plus qu'il y a dix ans et cela notamment en raison des traitements efficaces contre le Sida.

Désormais, les Sud-Africains vivent en moyenne jusqu'à l’âge de 61 ans. En dix ans, ils ont gagné neuf ans d’espérance de vie.

Selon les derniers chiffres de l'Agence publique des statistiques publiés jeudi 31 juillet, les femmes, comme ailleurs dans le monde, vivent un peu plus longtemps que les hommes puisque l’espérance de vie des dames atteint 63 ans contre 59 ans pour les messieurs.

Des progrès liés à la lutte contre le VIH/Sida

Ces progrès importants peuvent s'expliquer par les progrès réalisés cette dernière décennie dans la lutte contre le VIH/Sida.

De ce fait, la mortalité due à la maladie a considérablement baissé.

Si l’infection continue de progresser dans le pays, les personnes séropositives vivent beaucoup plus longtemps et ce, grâce au meilleur accès aux traitements et à la généralisation des antirétroviraux.

Aujourd'hui, sur instauration du gouvernement, 2,5 millions de Sud-Africains sont traités par le plus grand programme de distribution d'ARV au monde.

Le pourcentage de morts lié au Sida est ainsi passé de 51% à 31%.

6,4 millions de Sud-Africains séropositifs

Mais attention, rappellent les autorités de Pretoria : il ne faut pas baisser la garde.

L'Afrique du Sud reste le pays qui compte le plus grand nombre de séropositifs au monde et le Sida continue d’y progresser.

Les nouvelles infections sont toujours plus nombreuses, surtout chez les femmes âgées de 15 à 49 ans.

Le ministre de la Santé, Aaron Motsoaledi est même très pessimiste et estime que 6,4 millions de Sud-Africains sont séropositifs en 2014, soit plus de 10% de la population.