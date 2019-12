Probo Kaola: grève de la faim

Copyright de l’image Image caption Les dépôts contaminés avaient déclarés zones interdites

En Côte d'Ivoire, des victimes d'un scandale écologique ont entamé jeudi une grève de la faim devant le siège du Rassemblement des Républicains (RDR), le parti au pouvoir.

Les grévistes avaient été intoxiqués par des déchets chimiques versés en 2006 dans un quartier d'Abidjan par le navire Probo Koala, battant pavillon panaméen.

L'affaire avait conduit à une série de procès, à Abidjan comme à l'étranger, à l'issue desquels des dédommagements avaient été promis aux victimes.

Selon Soro Do, conseiller permanent du collectif des victimes des déchets toxiques, à la fois l'Etat ivoirien et le cabinet d'avocat Leigh Day & Co, représentant les victimes, ne se sont pas exécutés vis-à-vis des victimes.

Selon lui, l'appel à la grève aurait ainsi été lancé car aucun paiement n'a été effectué et aujourd'hui certaines des victimes exigent le paiement de leurs indemnités.

Selon M. Do, 23 000 personnes ont été indemnisées alors que 5 000 autres attendent encore.