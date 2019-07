La Maison de Big Brother Africa en feu

Image caption Cette émission où les participants s'adonnent à l'alcool et au sexe a commencé en 2003

Un incendie a ravagé l'immeuble de "Big Brother Africa" à Johannesburg, entraînant le report immédiat de cette série de télé-réalité.

Les studios où le spectacle controversé devait être filmé ont été engloutis par les flammes.

La nouvelle série qui devait débuter dimanche a été reportée sine die.

L'immeuble de Big Brother Africa, situé à l'intérieur de Sesani Studios à Johannesburg, a pris feu mardi après-midi.

La cause de l'incendie est encore inconnue et personne n'a été blessé. La police a ouvert une enquête.

Les producteurs de cette serie de télé-réalité ,M-Net et Endemol sont actuellement à la recherche d'une alternative pour poursuivre la production de Big Brother Africa.

Ils indiquent qu'ils font tout pour trouver une solution le plus rapidement possible afin que le plus grand spectacle de télé réalité du continent revienne à l'antenne.

Cette émission controversée où les participants s'adonnent à l'alcool et au sexe a commencé en 2003.