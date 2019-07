Le site de BBC Afrique change

Copyright de l’image BBC World Service

Vous avez sans doute remarqué que votre nouveau site BBC Afrique est un peu différent de celui que vous connaissiez.

Il s’agit de la deuxième étape d’un processus dont l’objectif est de vous procurer la meilleure information qui soit. Un contenu disponible en ligne, adapté à vos besoins, modes de vie et options technologiques.

Ce nouveau site Web utilise un système de production appelé design adaptatif.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à naviguer le Web avec un téléphone ou une tablette mais ces appareils ont une utilisation différente de l’ordinateur de bureau et du portable. Avec ce système, BBC Afrique offre à ses utilisateurs un site Web adapté aux capacités de leurs mobiles ou tablettes, et à la vitesse de connexion à leur disposition.

Donc, que vous lisiez l’actualité sur un appareil mobile, un ordinateur de bureau ou une tablette, vous retrouverez une cohérence sur l’ensemble de ces supports pour une expérience nettement améliorée.

Alors pourquoi avoir procédé à ces changements ?

Mamadou Moussa Ba, BBC Afrique BBC Afrique s'engage à faire tous les changements nécessaires pour s'adapter à vos besoins, vos attentes et à la technologie de votre choix.

Il existe de nombreux avantages aux sites Web adaptatifs :

• Nette amélioration de l'utilisation des appareils mobiles • Temps de chargement rapide • Cohérence sur l’ensemble des supports • Les nouvelles fonctionnalités peuvent être rapidement adaptées aux autres supports.

Le site est codé de manière que tout appareil soit traité comme s’il s’agissait d’une technologie de base dotée d’une mauvaise connexion. Une fois sur le site, votre appareil ainsi que le réseau sont rapidement évalués afin que nous puissions ajouter plus de fonctionnalités si votre appareil peut les stocker.

Cela signifie que les utilisateurs d’appareils plus anciens auront accès au contenu de base plus rapidement, tandis que ceux qui ont des machines plus rapides et plus performantes bénéficieront d’une expérience plus riche, plus inclusive.

Notons tout de même que la transition de l'ancien site vers le nouveau n'est pas encore terminée. Au début, vous trouverez peut-être qu’il sera un peu plus difficile de vous y retrouver, et si tel est le cas, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Un des changements que vous remarquerez peut-être est la disparition de clips Windows Media sur nos pages vidéo. La BBC en tant qu'organisation ne soutiendra bientôt plus ce type de fichiers. La technologie a évolué au cours des dernières années de sorte qu'ils ne sont plus nécessaires. Le site adaptatif n’utilisera donc pas ces méthodes de lecture vidéo et audio.

Nous travaillons constamment à l’amélioration du site, et si vous vous y rendez régulièrement, vous devriez voir un flux constant d'améliorations. Nous avons tenté de mettre en valeur ce que nous jugeons être le plus important pour notre public, donc si vous pensez que nous avons oublié quelque chose, dites-le nous sur bbcafrique@bbc.co.uk ou notre page facebook !