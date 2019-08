Nigeria: effondrement d’un immeuble

Copyright de l’image BBC World Service Image caption Un immeuble dont les normes de sécurité n'étaient pas respectées s'était déjà effondré le 22 novembre 2012

Le bâtiment qui s'est écroulé était réservé aux membres non nigérians de l'Eglise, ''la Synagogue, Eglise de toutes les nations'' de TB Joshua,fondateur de Synagogue Church of All Nations (SCOAN).

Selon les premières informations non encore officielles, l'effondrement du bâtiment a fait de nombreux morts et plusieurs blessés.

D'autres personnes seraient toujours coincées sous les décombres.

Le pasteur et évangéliste TB Joshua est connu par ses adeptes pour annoncer des prophéties sur des événements heureux et malheureux à venir dans le monde.

Selon l'une de ses dernières prédictions, le président américain Barack Obama sera hospitalisé, mais il s'en sortira sain et sauf.

Le 31 août 2014, il a dit à ses fidèles : "Priez pour le président Obama. Je le vois en train d'être transporté à l'hôpital, mais il va se remettre de sa maladie. Il doit être prudent. "