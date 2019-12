Uhuru Kenyatta ira à la CPI

Copyright de l’image Getty Image caption Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, a désigné William Ruto pour assurer l'intérim

Le président kenyan Uhuru Kenyatta a confirmé lundi qu'il se rendra cette semaine à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye aux Pays-Bas.

Il a annoncé au parlement que son adjoint, William Ruto, assurera l'intérim pendant son absence.

Le chef d’Etat est accusé d’avoir organisé des massacres ethniques qui ont tué 1 200 personnes après les élections de 2007, il nie toutefois ces allégations.

La réalité est qu'il reste le chef de l'Etat, même en son absence. Il ne peut pas être désigné comme l'ex-président. Martin Oloo, professeur de droit constitutionnel

L’audience du 8 octobre vise à fixer la date du procès.

La CPI l'avait cité à comparaître pour l’entendre au sujet d’allégations selon lesquelles son gouvernement avait délibérément dissimulé des éléments de preuves.

Des dizaines de députés kenyans devraient se rendre à La Haye pour soutenir M. Kenyatta lors de l’audience.

Copyright de l’image Reuters Image caption William Ruto, actuel vice-président

Le président kenyan a indiqué qu'il se rendrait à La Haye à titre personnel et non pas en tant que président afin de ne pas compromettre la souveraineté des 40 millions de Kenyans.

"Pour protéger la souveraineté de la République du Kenya, il me faut prendre l’initiative extraordinaire et sans précédent d'évoquer l'article 1473 de la Constitution et je vais bientôt publier l'avis juridique nécessaire pour nommer le vice-président président par intérim", a-t-il déclaré.