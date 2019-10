L’Afrique du Sud se souvient de Mandela

Copyright de l’image Reuters Image caption Né en 1918, Nelson Mandela s'est éteint le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il repose à Qunu, son village d'enfance, dans le sud du pays.

L'Afrique du Sud célèbre, ce vendredi, le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid.

La journée a commencé par une prière œcuménique rappelant la diversité des communautés du pays et l'universalité du message de lutte contre l'injustice et de pardon de Mandela.

La cérémonie s'est déroulée au siège du gouvernement à Pretoria en présence de Graça Machel, la veuve du prix Nobel de la paix.

"J'ai eu ce privilège singulier d'être l'épaule sur laquelle il a pu s'appuyer au crépuscule de sa vie, et je serai éternellement reconnaissante qu'il m'ait choisie pour être celle-là", a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, les Sud-Africains ont été appelés à observer six minutes et sept secondes de bruit et de silence en référence aux 67 ans de militantisme et d'action politique de Mandela.