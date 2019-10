RDC: Naufrage sur le fleuve Congo jeudi

Copyright de l’image BBC World Service Image caption Le naufrage de Ferry en Corée du Sud

Selon l’OMS, l’accident a été provoqué par la collision de deux navires jeudi au niveau de la ville de Kwamouth, à environ 200 km au nord-est de Kinshasa, en aval sur le fleuve Congo.

Le bilan officiel provisoire se chiffre à 3 morts et 42 rescapés sur une centaine de passagers à bord d'un des deux bateaux, l'autre n'ayant connu aucun dommage humain ou matériel.

Mais des témoins estiment qu’il y aurait plus de personnes à bord, ‘’au moins 150’’.

L’OMS affirme avoir "fourni des kits médico-sanitaires pour appuyer l'opération de secours mise en place par les autorités nationales et provinciales", et notamment "100 sacs mortuaires pour faciliter les enterrements sécurisés des corps repêchés".

Les naufrages sont réguliers en RDC, aussi bien sur les lacs que sur les fleuves ou les rivières.

Les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds, à cause de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord, et du fait que beaucoup de gens ne savent pas nager.

Selon l’organisme onusien, l'accident s'est produit dans une zone de rapides.