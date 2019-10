Usine de chocolat en Côte d'Ivoire

Le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré lundi la chocolaterie du groupe français CEMOI, la première usine du genre installée en Côte d'Ivoire.

L'usine située à Yopougon, dans l'ouest d'Abidjan, est le fruit d'un investissement total de plus de 4 milliards de CFA. L'unité de production prévoit 10.000 tonnes de chocolat par an.

Le ministre ivoirien de l'industrie et des mines, Jean Claude Brou, a déclaré que l'opérationalisation de la nouvelle usine représente un progrès vers la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de transformation sur place du cacao.

"L'objectif du gouvernement est de parvenir à un taux de transformation d'au moins 50% à l'horizon 2020," a déclaré Jean Claude Brou.

L'unité de CEMOI est une cha[ine de production complète, du cacao au chocolat. Elle produira de la poudre de cacao et de la pâte à tartiner, puis du chocolat: une offre 100% made in Côte d'Ivoire destinée au marché local et sous régional.

A l'inauguration de l'usine, des abidjanais sont allés nombreux pour s'enquérir de l'opportunité offerte par le groupe français. "Je sais qu'on va manger bon chocolat maintenant en Côte d'Ivoire," s'est rejouie une curieuse présente à la cérémonie d'inauguration.

Pour le président Alassane Ouattara qui s'est exprimé juste en marge de la cérémonie, la Côte d'Ivoire "en tant que premier producteur de cacao au monde a pour ambition d'être le premier producteur mondial de chocolat."