Mort d’un migrant à Calais

Un candidat à l'exil en Grande-Bretagne est mort dans la nuit de mardi à mercredi à Calais, dans le nord de la France.

Copyright de l’image AFP

La personne décédée, d'origine soudanaise et âgée de "25 à 30 ans", aurait été percutée par un camion "qui descendait d'une navette pendant qu'il essayait de grimper" dans le train.

Il s'agit de la neuvième personne décédée aux environs du site d'Eurotunnel depuis le début du mois de juin. Vendredi dernier, une migrante érythréenne de 23 ans avait été tuée, percutée par une voiture près d'une sortie d'autoroute menant au terminal de fret du tunnel.

Le groupe Eurotunnel a affirmé mercredi avoir intercepté depuis le 1er janvier plus de 37.000 migrants par ses propres moyens et appelé la France et la Grande-Bretagne à une "réaction appropriée".

Copyright de l’image Getty

Les tentatives d'intrusion de migrants sur le site du tunnel sous la Manche se multiplient, une situation jugée "préoccupante" par le Premier ministre britannique.

Dans la nuit de mardi à mercredi quelque 1.500 tentatives d'intrusion, effectuées par plusieurs centaines de personnes, ont été rapportées. La veille, un pic de 2.000 avait été atteint, du jamais vu.

Selon le dernier comptage officiel, remontant à début juillet, environ 3.000 migrants, essentiellement des Érythréens, des Éthiopiens, des Soudanais et des Afghans, sont recensés dans la région.