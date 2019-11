Copyright de l’image AP Image caption John Kerry et son homologue égyptien Sameh Choukri. C'est la première rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Egypte et des Etats-Unis depuis 2009.

Au Caire, le secrétaire d’Etat américain a promis de soutenir les efforts visant à éradiquer le terrorisme en Egypte, première étape d’une tournée qu’il effectue au Moyen-Orient et en Asie.

Les relations entre Le Caire et Washington ont été tumultueuses depuis la révolution de 2011 dans ce pays, le plus peuplé du monde arabe. Elles s’améliorent depuis mars dernier. Les Etats-Unis ont même repris cette année leur assistance militaire de 1,3 milliard de dollars par an à l’Egypte.

John Kerry s’est entretenu avec son homologue égyptien Sameh Choukri. Il s’agit du premier tête-tête entre les chefs de la diplomatie des deux pays depuis 2009.

"La relance de notre dialogue stratégique est une belle opportunité pour les deux parties, qui doivent saisir l’occasion de revoir leurs relations sur les plans politique, militaire et économique", a commenté le ministre égyptien des Affaires étrangères.

Il espère que la réunion de ce dimanche permettra d’"approfondir" les relations égypto-américaines.

"Le peuple américain est attaché à la sécurité et au bien-être économique du peuple égyptien", a dit John Kerry, qui est accompagné en Egypte par son adjoint chargé des droits de l'homme au département d'Etat, Tom Malinowski.

Les autorités égyptiennes sont confrontées depuis quelques années à une insurrection armée, dans la péninsule du Sinaï. Des djihadistes se réclamant du groupe Etat islamique (EI) luttent pour l’instauration d’un califat, dans cette partie de l’Egypte.

L’EI contrôle des pans de deux pays du monde arabe, l’Irak et la Syrie, où il a instauré un Etat basé sur l’islam.

Après l'Egypte, John Kerry se rendra dimanche soir à Doha. Dans la capitale du Qatar, il s’entretiendra avec ses homologues de six pays sunnites du Golfe préoccupés par les ambitions du voisin chiite, l’Iran.