Alpha Condé reçoit Sidya Touré

Le Président de la République guinéenne, Alpha Condé, rencontre lundi le leader de l'Union des forces Républicaines (UFR), Sidya Touré au Palais présidentielle.

Copyright de l’image

Selon un communiqué de l’UFR, cette audience fait suite au plaidoyer du Représentant Spécial des Nations Unies en Guinée, Mohamed Ibn Chambas, et du Chef de la Délégation de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Mohamed Solia Sokona.

Ces derniers ont plaidé pour une rencontre entre les deux hommes afin de débloquer les points de désaccords encore en suspens et de faire avancer le débat sur l'organisation des élections libres et transparentes.

L'opposition républicaine, dont M. Touré est membre, avait par ailleurs programmé une journée ville-morte lundi pour protester contre "la violation par le pouvoir des dispositions légales relatives aux prochaines élections communales et présidentielles, au manque total de transparence du processus électoral et la préparation de scrutins non équitables et non crédibles ".

La manifestation a été reportée jusqu’au mardi 18 août.

Copyright de l’image

Samedi, les forces de l’ordre et les partisans de Moussa Dadis Camara, l’ancien chef de la junte militaire, se sont affrontés à l’aéroport de Conakry, la capitale.

Environ 2000 personnes étaient rassemblées pour attendre l’ancien président, qui vit en exil au Burkina Faso depuis 2010.

Son retour avait été annoncé par son parti.

La justice guinéenne a inculpé Moussa Dadis Camara pour "complicité d'assassinats, séquestrations, viols, coups et blessures" pour le massacre d'au moins 157 opposants dans un stade de Conakry le 28 septembre 2009 lors d’une manifestation de l’opposition.

En mai, M. Camara avait annoncé son intention de rentrer dans son pays pour se porter candidat à la présidentielle d'octobre.

Il avait reçu en juin à Ouagadougou le leader de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, avec qui il avait scellé une alliance en vue des élections prochaines.