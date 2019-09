Bruxelles suspend des projets au Burundi

La Belgique a annoncé vendredi avoir suspendu une série de projets de développement au Burundi.

Selon la correspondante de la BBC à Bujumbura, les projets concernent le soutien au pavage, à la justice burundaise et à la gouvernance.

"Un certain nombre de projets plus proches de la population, comme en matière d'éducation, d'agriculture et de soins de santé, ne sont pas suspendus. Nous allons essayer de minimiser l'impact", a déclaré le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo.

Selon lui, cette suspension vise à intensifier la pression politique, à mener les dirigeants burundais à la table de négociation avec l’opposition et à éviter la récupération politique

D’après la déclaration, le Burundi reste le pays auquel la Belgique garantit le plus d'aide par habitant, plus encore que la République démocratique du Congo.

Jeudi, l'Union européenne a adopté des sanctions contre 4 personnes impliquées dans la répression des opposants au régime, et la Belgique veut désormais aussi envoyer un signal.