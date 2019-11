Roch Marc Christian Kaboré élu au premier tour

Image caption Il fut le Premier ministre de Compaoré et plusieurs fois ministre.

Roch Marc Christian Kaboré est proclamé vainqueur de la présidentielle avec 53, 43% des voix au Burkina Faso contre 29,66% pour son challenger Zéphirin Diabré.

Banquier de formation et âgé de 58 ans, c'est dans le régime de Blaise Compaoré que Mr Roch Marc a connu une ascension fulgurante.

Il fut le Premier ministre de Compaoré et plusieurs fois ministre. Député du parti présidentiel, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), il en a été également le patron pendant plus de dix ans.

Pendant vingt-six ans, il est resté le compagnon le plus fidèle de Blaise Compaoré. Roch Marc Christian Kaboré n'a abandonné le président Blaise qu'en janvier 2014, dix mois avant sa chute.

Celui qui sera investi dans un mois comme troisième président de la cinquième République du Faso est présenté comme un homme affable, modéré et adepte du consensus.

Pour les cinq prochaines années, c'est cette personnalité qui va diriger les dix-huit millions de Burkinabès.