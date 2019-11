Zambie : vaste coupure de courant

Une grande partie de la Zambie est plongée dans l'obscurité du fait d’une vaste coupure d’électricité.

Dans un message sur Facebook, la ministre de l'Énergie Dora Siliya a déclaré que la panne est due à un ouvrage défectueux et que seules les provinces du Sud et de l'Ouest étaient bien alimentées. -

Une centrale hydroélectrique située près des chutes Victoria fournit de l'énergie à ces deux provinces.

Un incident similaire était intervenu le 11 Décembre dernier.

Sur le plan hydroélectrique, la Zambie est un pays dépendant de précipitations irrégulières.

Les 1,4 million de personnes qui vivent dans la capitale Lusaka souffrent du fait d’un calendrier hivernal perturbé.

Au cause des déficits pluviométriques, certains niveaux des réservoirs d’eaux sont devenus trop faible, ce qui, selon le gouvernement a entraîné des délestages qui durent parfois entre huit à 14 heures par jour.

Turbulences

La Zambie a une des économies les plus performantes de l'Afrique – la croissance a été en moyenne de 7% par an au cours des cinq dernières années - entraînée par l'exploitation de ressources minières comme le cuivre et le cobalt.

Mais les prix mondiaux des ressources minières ont chuté coïncidant avec une baisse des précipitations et les coupures de courant.

De plus, la monnaie nationale, le kwacha, a récemment beaucoup chuté contre le dollar américain. Beaucoup d'entreprises ont du mal à s’ajuster à cette nouvelle donne.

Selon la Banque mondiale, les coupures d'électricité entrainent un surcoût de 40% pour de nombres entreprises implantées dans les pays émergents.