Libye: l'ONU valide un gouvernement d'union

Copyright de l’image AP Image caption Le Conseil de sécurité invite les Etats membres de l'ONU à apporter leur aide au nouveau gouvernement pour vaincre le groupe EI et ses alliés en Libye.

L'objectif principal de l'accord est de stopper la montée du groupe Etat islamique (EI) dans le pays et de mettre un frein au flux migratoire vers l'Europe.

Le futur "gouvernement d'entente nationale" sera basé à Tripoli et les Nations unies ont demandé aux pays membres de l'aider à restaurer la stabilité en Libye.

Depuis plus d'un an, le pouvoir est partagé entre un gouvernement et un parlement élu qui siège dans l'est du pays et une coalition de groupes islamistes qui contrôlent Tripoli.

Le texte, présenté par l'ambassadeur britannique Matthew Rycroft précise que le futur exécutif sera le seul représentant légitime de la Libye.

Il a invité les parties qui ne l'ont pas encore signé à le faire et "à travailler avec le gouvernement d'union".

L'émissaire de l'ONU en Libye ,Martin Kobler, a pour sa part insisté sur le fait que "la porte restait grande ouverte".

Pour l'ambassadeur libyen à l'ONU Ibrahim Dabbashi, "cet accord est le seul espoir de restaurer l'autorité de l'Etat et d'éviter que la Libye ne disparaisse en tant qu'Etat souverain".

Quant à la communauté internationale, elle promet de l'aide pour combattre les jihadistes de l'organisation Etat islamique dès que ce gouvernement sera opérationnel.