Création d’un axe Conakry-Kigali

La visite de 24 heures de Paul Kagamé en Guinée sest soldée par la signature de sept accords de coopération entre les deux pays.

Les accords et les échanges de biens et services portent sur la suppression de visas entre les ressortissants des deux pays, et la desserte de Conakry par la compagnie aérienne Rwanda Air.

La Guinée et le Rwanda veulent également coopérer dans le domaine de l’environnement.

Conakry veut s’inspirer de la propreté de Kigali mais aussi et surtout de la gestion administrative et la lutte contre la corruption.