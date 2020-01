Tripoli affirme sa souveraineté

En Libye, le gouvernement d'unité soutenu par l'ONU demande à la communauté internationale de mettre fin à ses relations avec les administrations rivales.

Il dit travailler à la mise en place d’institutions capables de mener le processus de transfert de l'autorité à un gouvernement élu.

Il n'y a eu aucune approbation parlementaire formelle du gouvernement soutenu par l'ONU.

Mais ses dirigeants affirment qu'une pétition signée par la majorité des législateurs lui donne le droit de prendre ses fonctions.

La Libye est plongée dans le chaos et livrée à des groupes armés rivaux depuis que son président, Mouammar Kadhafi, a été renversé et tué en 2011 à la suite d'une rébellion soutenue par une intervention militaire occidentale menée par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

L'organisation djihadiste Etat islamique, qui occupe de vastes territoires en Irak et en Syrie, a profité du vide du pouvoir en Libye pour prendre le contrôle de la ville de Syrte et de ses environs, à quelque 450 kilomètres à l'est de Tripoli.