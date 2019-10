Tchad : Saleh Kebzabo confiant

Copyright de l’image AFP Image caption Le chef de l'opposition tchadienne, Salem Kebzabo, candidat de l'Union nationale pour le développement et le renouveau UNIR)

Malgré les fraudes, on verra en ce jour de vote la détermination des Tchadiens pour le changement, estime le chef de l’opposition.

De longues files d'attente ont été notées à Ndjamena devant les bureaux de vote. Les électeurs patientent et votent dans le calme avec un fort déploiement de sécurité

Le chef de l'opposition, Salem Kebzabo, candidat de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNIR), a déclaré que la volonté de changement du peuple tchadien est inébranlable et que tout le monde s’en rendra compte au soir de ce 10 avril quels que soient les mécanismes de fraude mis en place.

La principale figure de l'opposition, qui a voté devant son domicile dans le 6è arrondissement, dénonce en effet des bourrages d'urnes au micro de l'envoyé spécial de BBC Afrique à Ndjaména : "On nous signale des bourrages d’urnes, nous qui pensions que le bulletin unique est un bulletin antifraude. On coche tout, on remplit les urnes. Ici à Ndjamena on a fait un achat massif de cartes d'électeurs : 20.000f, 25.000f voire 50.000f la carte. On a acheté. Nous avons des témoignages. Pour dire qu'il y a un budget important mis en place pour les fraudes".

Le président sortant Idriss Deby a voté vers 08h00 au niveau du bureau du 2è arrondissement dans la capitale. Il a demandé que tout se passe dans la transparence. "Le Tchad doit sortir de ces élections grandi, avec son unité renforcée puisque tout autour de ce processus nous avons maintenu le dialogue, même s'il y eu quelques dérapages au niveau de la campagne. Il faut les comprendre, moi je les comprends. Que les Tchadiens votent dans la sérénité, dans le calme ; qu'ils fassent le choix qu'ils estiment être meilleur pour le pays, meilleur pour eux-mêmes", a affirmé Idriss Deby.

Quelque six millions d'électeurs tchadiens sont appelés pour élire leur président. Les nomades, les militaires et les réfugiés ont voté dès samedi. Les résultats provisoires de ce premier tour ne sont attendus que dans 15 jours, selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI).