L’une des épouses de l’ancien président tchadien Hissène Habré estime que le verdict rendu dans le procès de son mari est une décision indigne Fatimé Raymonde Habré, l’une des épouses de l’ancien président tchadien, estime que le verdict rendu dans le procès de son mari est une décision indigne d'un Etat de droit.

Copyright de l’image CAE

A l’en croire, dès l'entame de cette affaire, le ministre de la justice, ex avocat des parties civiles dans cette affaire Me Sidiki Kaba l'avait déjà annoncé, il avait même déjà fait construire une prison pour ça.

"Je pense que quand on est face à une vraie décision de justice on ne peut pas en connaitre la décision. Or tout le monde le savait. On a mis aussi 18 milliards dans ce procès, c'est parce qu’on attend quelque chose", a-t-elle déclaré à la BBC.

Selon Mme Habré, c’est un procès inique qui n'est pas digne d'un état de droit, sans aucun témoin à décharge, on a vu un procès sans enquête, aucune enquête n'a été faite, on avait que les dossiers des accusations.

"C'est tellement misérable quand j'ai entendu ce président parler, je l'ai vu, je n'ai pas vu un argumentaire solide et juridique digne d'une justice dans un état de droit. On a lu des accusations et on a conclu que la cour décide que, mais non je pense que ce n'est pas ça", conclut-elle.