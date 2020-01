15 morts dans une attaque à Mogadiscio

Image caption L'hôtel Naasa Hadlood de Mogadiscio peu avant l'attaque (Photo Parisien)

D'après un responsable somalien de la sécurité, une attaque djihadiste dans un hôtel de la capitale a fait au moins 15 morts.

Le général Ali Mohamed a inqué que des gardes de sécurité, des civils et des combattants se trouvaient parmis les victimes.

Il a également signalé que l'opération militaire pour reprendre le contrôle de l'hôtel Naasa Hablood était terminé.

L'attaque qui a eu lieu vers 16H30 locales (13H30 GMT) a été revendiquée par les insurgés islamistes somaliens shebab dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

Les combattants ont déclenché une explosion avant de pénétrer dans le bâtiment pour prendre des otages.

Situé au niveau du Kilomètre 4, dans la partie sud de Mogadiscio, l'hôtel, le Naasa Hablood, est un établissement fréquenté par des hommes politiques et les somaliens de la diaspora.

Il y a plus de trois semaines, dix personnes avaient péri dans une attaque similaire contre l'hôtel Ambassador. L’affrontement entre les assaillants et les forces de sécurité avaient duré plus de douze heures.