Wakaso signe avec le Panathinaïkos

Le milieu offensif ghanéen Mubarak Wakaso a signé un contrat de 3 ans avec le Panathinaïkos, un club d’élite de la Grèce.

Le footballeur âgé de 25 ans quitte le Rubin Kazan (Russie), où il était depuis 2013, pour rejoindre ce club athénien.

Il y restera "jusqu’à l’été 2019", affirme son nouveau club.

Le Rubin Kazan l’avait prêté au Celtic Glasgow (Ecosse) et à l’UD Las Palmas (Espagne), en 2014 et 2015. Wakaso a joué un rôle déterminant dans la qualification du Ghana à la phase finale de la CAN 2017 prévue au Gabon.