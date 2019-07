Copyright de l’image AFP Image caption Rigobert Song a joué plus de 100 fois pour le Cameroun entre 1993 et 2010

Selon la radio d'Etat du Cameroun, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Rigobert Song, 40 ans, a été victime dimanche d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et se trouvait lundi matin dans le "coma".

Il a été admis au Centre des urgences de Yaoundé et les pouvoirs publics envisagent une évacuation sanitaire lundi par "aéronef médicalisé".

"Je te souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement grand-frère", a réagi sur sa page Facebook Samuel Eto'o, qui a été pendant plusieurs années le coéquipier de Song en sélection nationale.

Emblématique capitaine des Lions indomptables, "Magnan", son surnom, détient le record de participations à la Coupe d'Afrique des nations. Totalisant 137 sélections, il a également disputé quatre phases finales de Coupe du monde (1994, 1998, 2002, 2010).

En club, Song a notamment joué en France, à Metz et à Lens, en Angleterre, à Liverpool, et en Turquie, à Galatasaray et Trabzonspor.