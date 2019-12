Copyright de l’image Getty Images Image caption Le FC Copenhague a révélé être en discussions avec d'autres clubs pour constituer une mini-ligue européenne.

Au Danemark, le FC Copenhague a révélé être en discussions avec d'autres clubs de Scandinavie mais aussi de Belgique, d'Ecosse et des Pays-Bas pour constituer une mini-ligue européenne.

Anders Horsholt, le directeur général du club danois voit dans ce projet une réponse à la réforme de la Ligue des Champions adoptée au mois d'aout dernier par l'UEFA.

Aux termes de cette réforme, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie se verront accorder automatiquement quatre places en C1 pour la période 2018-2021.

Anders Horsholt a cité plusieurs clubs pouvant être intéressés par cette mini-Ligue européenne notamment le Club Bruges et Anderlecht (Belgique), l'Ajax, d'Amsterdam, le PSV Eindhoven et le Feyenoord de Rotterdam (Pays-Bas), le Celtic de Glasgow et les Glasgow Rangers (Ecosse), Malmo (Suède) et Rosenborg (Norvège).

Le directeur général du FC Copenhague a indiqué que si ces formations acceptaient de participer à cette mini-Ligue, elles ne devraient plus jouer dans leurs championnats respectifs.