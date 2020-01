CAN 2017 : Renard sur le chemin des Eléphants

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Maroc et la Côte d'Ivoire vont se rencontrer trois fois dans les prochains mois.

La Côte-d'Ivoire fera face à son ancien entraîneur Hervé Renard, devenu sélectionneur du Maroc, l'un des adversaires des Eléphants, dans la poule C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue du 14 janvier au 5 février.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire et les Lions de l'Atlas, la sélection marocaine, partagent cette poule avec le Togo et la République démocratique du Congo.

Renard, vainqueur de la CAN 2015 avec l'équipe ivoirienne, va donc croiser ses anciens joueurs lors de la 31e édition de la compétition africaine.

Il va aussi rencontrer son ancienne équipe lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, au sein de la poule C, constituée du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mali.

Hervé Renard tentera de remporter la CAN pour une troisième fois, après ses victoires aux éditions 2012 et 2015, respectivement avec la Zambie et la Côte d'Ivoire.

Les équipes de l'Egypte, du Ghana et de l'Ouganda vont se rencontrer à plusieurs reprises, dans les prochains mois, car elles sont toutes logées dans le groupe D, pour la CAN 2017, et partagent aussi une même poule pour les éliminatoires du Mondial 2018.

Pour la CAN, elles vont joueur les matchs de poule avec le Mali.

Le Gabon, hôte de la compétition africaine, semble avoir la main heureuse, puisque le tirage au sort le met aux prises avec une Guinée-Bissau qualifiée en phase finale pour la première fois, le Cameroun et le Burkina Faso, dans la poule A.

L'Egypte, sept fois champion d'Afrique, va tenter de reprendre son hégémonie sur le football africain.

Le Ghana va essayer de décrocher son deuxième sacre continental, 35 ans après sa victoire finale à l'édition de 1982.

L'Ouganda, elle, revient en phase finale de la CAN après près de 40 ans d'absence.

La sélection ougandaise n'y était plus depuis qu'elle a perdu la finale de 1978 au Ghana.

Le groupe B oppose deux grands rivaux nord-africains, la Tunisie et l'Algérie, actuellement deuxième équipe africaine, selon les classements Fifa.

Le Sénégal, la troisième équipe du continent, doit s'attendre à des rencontres très difficiles avec ces deux poids lourds d'Afrique du Nord.

Il est favori devant le Zimbabwe, qui se trouve dans le même groupe.