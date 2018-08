Ligue des Champions : déjà 12 qualifiés pour le tour suivant

Copyright de l’image AFP Image caption Ce sont 12 clubs qui se sont qualifiés jusqu' à présent pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à une journée de la fin de la phase de poule.

Ce sont 12 clubs qui se sont qualifiés jusqu'à présent pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à une journée de la fin de la phase de poule.

L'Allemagne aura trois représentants (Bayern Munich, Bayer Leverkusen et Borussia de Dortmund), de même que l'Angleterre (Arsenal, Leicester, Manchester City) et l'Espagne (Atletico Madrid, FC Barcelone et Real Madrid)

Deux équipes françaises ont également obtenu leurs billets : L'AS Monaco et le Paris- Saint-Germain.

Par ailleurs, la Juventus de Turin est à l'heure actuelle le seul club italien qualifié pour la phase suivante de la C1.

Dans le groupe B, rien n'est joué puisque Naples (8 points), le Benfica (8 points) et le Besiktas (7 points) sont à la lutte pour les deux places qualificatives.

Dans la poule G, le FC porto (8 points) et le club danois du FC Copenhague (6 points) peuvent encore prétendre à la qualification.

Enfin dans le groupe H, le FC Séville (10 points) est en ballottage favorable par rapport à Lyon (7 points) à qui il reste une petite chance.

Enfin dans la poule A, le Paris-Saint-Germain et Arsenal, déjà qualifiés, sont en lutte pour la première place.

À l'heure actuelle, le club français précède la formation anglaise en raison des 2 buts marqués mercredi soir au Stade des Émirats contre les Artilleurs.

Le 6 décembre prochain, lors de la dernière journée, le PSG reçoit la formation bulgare de Ludogorets et Arsenal se rend en Suisse pour jouer contre le FC Bâle.