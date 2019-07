Gareth Southgate,nouveau sélectionneur d'Angleterre

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le technicien anglais de 46 ans succède à son compatriote Sam Allardyce et assurait l'intérim lors des 4 derniers matches joués par l'Angleterre.

En Angleterre, Gareth Southgate a été nommé officiellement mercredi sélectionneur de l'équipe nationale.

L'ancien manager de l'équipe des moins de 21 ans a signé un contrat de 4 ans.

Il présidera donc aux destinées de la sélection anglaise lors des campagnes pour la Coupe du Monde 2018 et pour l'Euro 2020.

Le technicien anglais de 46 ans succède à son compatriote Sam Allardyce et assurait l'intérim lors des 4 derniers matches joués par l'Angleterre.

Sous sa houlette, les " Three Lions" ont gagné contre Malte et l'Ecosse et ont fait match nul avec la Slovénie, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

L'Angleterre, dirigée par Southgate, a ensuite fait match nul avec l'Espagne au stade de Wembley lors d'une rencontre amicale (2-2).

Les Anglais sont largement favoris pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en Russie en terminant premiers de leur groupe éliminatoire, mais il reste à savoir ce que la sélection accomplira pendant le Mondial.

En effet, cela fait 20 ans que l'Angleterre n'a plus participé à une demi-finale d'une compétition majeure, depuis l'Euro 1996 qui avait eu lieu à domicile (défaite face à l'Allemagne aux tirs aux buts).