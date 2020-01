Des dirigeants africains radiés par la FIFA

Deux personnalités du football africain ont écopé d'une sanction à vie par la Fédération internationale de football (FIFA), à la suite d'investigations menées par la Commission d'Ethique de l'instance dirigeante du football mondial.

L'ancien sélectionneur du Togo, Banna Tchanile, et Jonathan Musavengana, l'ancien responsable de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) sont suspendus à vie pour avoir enfreint les articles 13 et 21 (alinéas 1 et 3 relatifs à la corruption).

Les deux hommes sont reconnus coupables d'avoir violé les règles éthiques de la FIFA, à l'occasion de matchs amicaux internationaux disputés en Afrique du Sud en 2010 avant la Coupe du Monde.

Banna Tchanile et Jonathan Musavengana étaient impliqués dans des pratiques frauduleuses concernant des matchs truqués. Les arbitres de ces rencontres avaient été nommés par un ressortissant de Singapour très impliqué dans le truquage de matchs.

Pour sa part, Kirsten Nematandani, l'ancien président de la Fédération sud-africaine de football (SAFA), a été suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football.