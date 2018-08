Tunisie | Sénégal : "un football de qualité"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le sélectionneur de l'équipe nationale de la Tunisie

Le sélectionneur de la Tunisie, Henry Kasperzak, est content de retrouver à la Can 2017 le Sénégal, pays qu'il a déjà dirigé par le passé. Il avait quitté la tête de la sélection sénégalaise en 2008 avant la fin du tournoi au Ghana. Il reconnaît avoir "j'ai passé des bons moments avec le Sénégal. Et les retrouvailles font toujours plaisir. Je sais aussi que le Sénégal est un pays de football, c'est une bonne équipe. Pour moi, c'est un plaisir de retrouver les joueurs et le staff technique".

Il ajoute que pour lui, "le match d'aujourd'hui est une rencontre entre deux grands pays, Les deux pays sont bien classés dans la hiérarchie du football africain et défendent leurs images et leur football".

Henry Kasperzak préfère parler du match de dimanche entre deux grandes nations du football africain. "Le Sénégal est un pays qui a fait un parcours exceptionnel en gagnant tous les six matches éliminatoires. La Tunisie aussi a fait un bon parcours avec une seule défaite. Les deux équipes fourniront un football de qualité", espère-t-il.