Les buteurs africains du week-end

Image caption Andre Ayew après le deuxième but sur la pelouse de West Ham le 18 mars 2017 à Stratford, en Angleterre

Découvrez les buteurs africains qui se sont le plus distingués au sein des clubs européens ce week-end.

France

Malgré un but de l'Ivoirien Jean Mickael Seri, Nice n'a pas réussi à s'imposer à Nantes (match nul 1-1).

Angers a battu Guingamp 3 buts à 0 grâce notamment à un but de l'Ivoirien Jonathan Bamba et à un autre but du Sénégalais Famara Diedhiou.

Le Sénégalais Younousse Sankharé a inscrit le deuxième but de Bordeaux face à Montpellier (victoire 5-1). L'unique but montpelliérain a été marqué par l'Algérien Ryad Boudebouz.

Grâce notamment à un but du Camerounais Benjamin Moukandjo et à un autre but du Congolais Arnold Mvuemba, Lorient s'est imposé 3 buts à 2 sur le terrain de Nancy. Le Sénégalais Issiar Dia a lui aussi trouvé le chemin des filets avec Nancy.

Angleterre

3ème victoire d'affilée pour Leicester en Premier League. Le champion en titre s'est imposé 3 buts à 2 sur la pelouse de West Ham grâce notamment à un but de l'Algérien Riyad Mahrez. A noter que le Ghanéen André Ayew a marqué l'un des deux buts de West Ham.

Allemagne

Image caption Jonathan Bamba (G) face à Yannis Salibur de Guingamp lors du match Angers (SCO) / Guingamp (EA) le 18 mars 2017

23ème but de la saison pour Pierre-Emerick Aubameyang ! Le Gabonais, meilleur buteur de la Bundesliga, a marqué le but de la victoire pour le Borussia Dortmund face à Ingolstadt 04 (victoire 1-0).

Italie

Grâce notamment à un but du Marocain Omar El Kaddouri, Naples s'est imposé 3 buts à 2 sur la pelouse d'Empoli.

Malgré un but du Ghanéen Afriyie Acquah, le Torino a été tenu en échec à domicile par l'Inter (match nul 2-2).

L'Égyptien Mohamed Salah a inscrit le deuxième but de la Roma face à Sassuolo (victoire 3-1).

Espagne

Le Ghanéen Kevin Prince Boateng a inscrit le but de la victoire pour Las Palmas face à Villareal (victoire 1-0).

L'Ivoirien Lacina Traoré a marqué le premier but du Sporting Gijon face à Granada (victoire 3-1).

Portugal

Grâce à un but du Sénégalais Modou Sougou, Tondela a fait match nul 1-1 sur la pelouse de Moreirense.

Le Nigérian Peter Etebo a marqué le but de la victoire pour Feirense face à Chaves (victoire 3-2).

Malgré un but du joueur de Guinée-Bissau, Sami, Arouca s'est incliné 3 buts à 1 sur la pelouse de Maritimo. Le premier but de Maritimo a été inscrit par le mozambicain Zainadine Junior. Le Guinéen Alhassane Keita a marqué le deuxième but de Maritimo.

Ukraine

Le Ghanéen Kwame Karikari a réalisé un hat-trick avec son club de Stal Kamjanske qui a batty Aleksandriya 4 buts à 1.

Pays-Bas

Grâce notamment à un but du Marocain Zakaria Labyad, Utrecht s'est imposé 3-0 sur la pelouse de NEC Nijmegen.

Turquie

2ème but en 2 matches pour Emmanuel Adebayor ! Le Togolais a inscrit le troisième but de son équipe, le Medipol Basaksehir qui a été tenu en échec à domicile par Karabuekspor (3-3).

Malgré un but du Sénégalais Moussa Sow, Fenerbahce s'est incliné à domicile 3 buts à 2 face à Konyaspor.

Doublé pour le Camerounais Pierre Webo avec Oslmanlispor mais son club a perdu 3 buts à 2 sur la pelouse de Kasimpasa.

L'Algérien Nabil Ghilas a réalisé un hat-trick avec Gaziantespor qui s'est imposé 4 buts à 3 sur le terrain de Kayserispor.

Le Sénégalais Dame N'Doye a marqué le premier but de Trabzonspor face à Galatasaray (victoire 2-0).

Grâce notamment à un but du Sénégalais Magaye Gueye, Adanaspor a battu Belediyespor 2 buts à 1.