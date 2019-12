Premier League: Chelsea champion d’Angleterre

Copyright de l’image Getty Images Image caption Chelsea Football Club

Les Blues s'assurent du titre ce vendredi en s'imposant 1-0 sur la pelouse de West Bromwich Albion.

Les héros du jour sont deux anciens Marseillais : César Azpilicueta, l'auteur de la passe décisive, et Michy Batshuayi, qui inscrit le seul but de la partie.

Au classement, les hommes d'Antonio Conte comptent dix longueurs d'avance sur Tottenham qui n'a plus que trois matches à disputer et ne pourra donc pas marquer plus de neuf points.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Michy Batshuayi, né le 2 octobre 1993 à Bruxelles, footballeur international belge évoluant au poste d'attaquant à Chelsea.

