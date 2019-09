Les confidences de Didier Drogba sur Mohamed Salah

L'Egyptien Mohamed Sallah a été désigné meilleur footballeur africain BBC de l'année.

L'ailier de Liverpool a joué un rôle prépondérant dans la qualification des Pharaons pour la coupe du monde l'année prochaine en Russie.

L'ancien attaquant de Chelsea et capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba connait bien Sallah pour l'avoir côtoyé dans le club londonien. Didier Drogba a révélé qu’il a toujours cru au meilleur Footballeur Africain BBC 2017. « C’était un temps, il m’envoyait des messages pour me demander les raisons qu’il n’arrive pas à marquer. Et je lui disait c’est juste une question de temps et de confiance, tu y arriveras ! »

Dans cet entretien accordé à Ata Ahli Ahebla, Drogba loue les qualités de Mohamed Sallah. Il revient aussi sur l'attribution du ballon d'or.