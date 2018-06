Visitez le Rwanda avec Arsenal

Copyright de l’image Arsenal (official twitter) Image caption Arsenal signe un accord pour la promotion du tourisme au Rwanda

L'équipe d'Arsenal a signé un accord de partenariat pour la promotion du tourisme au Rwanda.

Le club de football anglais Arsenal a signé un nouveau contrat de sponsoring avec Visit Rwanda, l'agence de promotion du tourisme du pays.

La marque déposée Visit Rwanda sera inscrite sur les manches des tee-shirts de toutes les équipes d'Arsenal.

Ce partenariat n'est pas vraiment surprenant quand on connait l'amour du président Paul Kagame pour Arsenal.

Ce fan d'Arsenal a ouvertement invité le board de l'équipe à se séparer d'Arsène Wenger.

Vinai Venkatesham, le directeur commercial d'Arsenal, a indiqué que "c'est un partenariat passionnant" qui permettra à Arsenal "de soutenir l'ambition du Rwanda de construire son industrie touristique".

"Le pays a été transformé au cours des dernières années et les nombreux supporteurs d'Arsenal auront une nouvelle dynamique et perception du Rwanda" a-t-il conclu.

Le Rwanda s'est de plus en plus fait connaître comme destination touristique et est l'un des trois seuls pays au monde où l'on trouve encore le gorille de montagne.

Le tee-shirt d'Arsenal est vu 35 millions de fois par jour.