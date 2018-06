Copyright de l’image Reuters Image caption Sadio Mané envoie 300 maillots de Liverpool à son village

L'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mane, veut peindre son village natal Bambali en rouge quel que soit le résultat de la finale de la Ligue des Champions samedi.

J'ai acheté 300 maillots Liverpool que j'ai envoyé aux gens de mon village, afin que les fans puissent les porter pour regarder la finale. Ma famille vit toujours dans le village et ils vont tous regarder, et personne dans le village ne travaillera ce jour-là Sadio Mané, Attaquant de Liverpool

Bambali, un petit village du Sud du Sénégal, sera envahi par les maillots de Liverpool que Mané a envoyés directement de la base d'entraînement du club à Melwood.

Depuis que le football lui a apporté richesse et renommée, le joueur de 26 ans envoie souvent des dons à son village natal.

Il le faisait souvent à une condition: il ne devrait pas y avoir de publicité.

Mais avec la finale contre le Real Madrid, il a fait une exception.

"Je ne peux pas dire que le monde entier soutient Liverpool parce que les fans du Real Madrid diront le contraire", a-t-il déclaré. "Mais tous ceux qui ne sont pas fans du Real Madrid, d'Everton, de Manchester United et de Manchester City seront derrière Liverpool. Je pense que tout le monde aimerait voir Liverpool gagner. Ce serait bien pour le football. "

"Oui. Je suis toujours honoré de jouer aux côtés de ces grands joueurs ", a-t-il déclaré.

"Les gens parlent des trois premiers mais c'est toute l'équipe qui nous rend meilleurs. Ils ont fait un excellent travail pour nous aider à marquer des buts. "

Youssouf Diatta, l'ami fan de Liverpool

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il y a un ami en particulier à qui Mané pensera quand il jouera à Kiev.

"Il s'appelle Youssouf Diatta. Je me souviens de l'AC Milan contre Liverpool en 2005. Trois zéro, puis 3-3 et des penalties. C'était un grand souvenir pour moi. Je regardais le match dans mon village avec ce grand ami à moi, et quand l'AC Milan dominait avec 3-0 il est sorti du salon complètement abattu", raconte-t-il.

"Il a cessé de regarder jusqu'à la fin et a couru comme un fou pour s'enfuir. Puis il est revenu à la fin et il ne pouvait pas croire que Liverpool a gagné. Même à ce jour, il n'y croit toujours pas. Il est revenu après le match quand Liverpool a gagné!", ajoute Mané.

"Je lui ai parlé plus tôt cette semaine. C'est un grand fan de Liverpool. Il est toujours au Sénégal. Il m'a demandé que cette fois-ci de ne pas nous laisser devancer de trois but", déclare l'attaquant.