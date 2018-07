Copyright de l’image John Powell Image caption Mamadou Sakho invite les jeunes africains à construire leur pays

Mamadou Sakho, une source d'inspiration pour des prisonniers en Guinée.

Le défenseur de Crystal Palace et de l'équipe de France, Mamadou Sakho a exhorté les prisonniers en Guinée Conakry à rester dans leur propre pays lorsqu'ils seront libérés.

Le jeune homme de 28 ans, né en France de parents sénégalais, a fait une tournée en Afrique de l'Ouest avec son association caritative Mamadou Sakho.

Il s'est également rendu au Gabon, au Mali, en Guinée équatoriale, au Libéria et en Côte d'Ivoire.

"Je suis allé en prison en Guinée et j'ai parlé aux prisonniers de la nécessité pour eux de rester dans leur pays pour essayer de construire leur vie chez eux", a-t-il dit.

"L'avenir de tous les pays d'Afrique sera construit par les enfants, alors ayez confiance en vous et vous pourrez le faire."

Son message semble avoir eu un impact auprès d'au moins une personne sur tous ceux qui l'ont écouté.

"L'un d'eux est venu me voir [après la conversation] et a dit" Je n'ai pas de question mais je voulais juste vous dire que j'ai essayé d'arriver en Europe une fois mais maintenant tout ce que vous avez dit je n'essaierai jamais. Si je sors de prison maintenant, je vais essayer de construire ma vie ici en Guinée".

"Alors quand il a dit ça, j'étais vraiment heureux et je me suis dit que si seul cet homme comprend ce que je venais de dire, j'ai gagné et j'ai fait mon travail."

Sakho a été interrogé lors de son escale au Liberia où il a visité l'académie de football de Monrovia.

Il a pris part à une séance d'entraînement avant de faire un don d'équipement de football.

Mamadou Sakho n'a pas été sélectionné par l'équipe de France pour la Coupe du Monde en Russie.