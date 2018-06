Aliou Cissé, coach des Lions est confiant

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aliou Cissé, l'entraineur sénégalais à son arrivée en Russie

Dans une interview accordée à Bamba Kassé à son arrivée en Russie Aliou Cissé a déclaré ''nous arrivons avec beaucoup de confiance''.

Réagissant au dernier match amical joué contre la Corée du Sud (victoire du Sénégal 2-0), le coach assure : ''c'était important et on en avait besoin'' (cette victoire).

Pour lui, le plus important pendant les matchs de préparation c'est de n'avoir pas enregistré de blessés.

Il dit avoir travaillé avec ses joueurs tous les aspects ''technique, tactique, physique, physiologique''.

Le camp de base des Lions du Sénégal est à Kaluga, une ville située à 180 km de Moscou.

Quant à l'état d'esprit des joueurs, Aliou Cissé se veut rassurant

''On a bataillé pendant un an et demi pour pouvoir faire partie de cette fête du football mondial'', rappelle le coach sénégalais.

Quant à l'état d'esprit des joueurs, Aliou Cissé se veut rassurant ''nous venons ici (…) en ayant cette envie de faire une très bonne Coupe du Monde.''

Après quatre semaines de travail, les Lions vont observer un temps de récupération avant de se pencher sur la stratégie à adopter face à la Pologne le 19 juin.